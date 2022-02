Il Regno Unito sanziona cinque banche russe

Il Regno Unito annuncia sanzioni contro 5 banche russe e per congelare tutti gli asset britannici di alcuni noti oligarchi considerati vicini al presidente Vladimir Putin in risposta alle azioni di Mosca in Ucraina. Lo rende noto il primo ministro Boris Johnson al Parlamento di Westminster, insistendo che si tratta solo di una prima tranche di sanzioni economiche cui ne seguiranno altre se la situazione non cambierà. Putin “sta cercando il pretesto per un’invasione su vasta scala dell’Ucraina”, ha detto alla Camera dei Comuni il premier britannico, definendo “provocatorie e false” le affermazioni fatte ieri da Putin a sostegno del riconoscimento delle regioni separatiste del Donbass in Ucraina. Gli ha imputato inoltre di minacciare “una guerra di aggressione senza lo straccio di una giustificazione” sulla base di idee “assurde e persino misticheggianti”.