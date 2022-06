Il rabbino capo di Mosca, Pinchas Goldschmidt, è fuggito dalla Russia dopo essere stato sottoposto a pressioni per sostenere l’invasione dell’Ucraina. Lo rende noto una giornalista negli Stati Uniti nuora dell’autorità religiosa ebraica. Dopo la fuga dalla capitale russa, Pinchas Goldschmidt e sua moglie “si sono prima diretti verso l’Europa dell’est per raccogliere fondi a favore dei rifugiati, e poi a Gerusalemme, dove suo padre era ricoverato in ospedale”, scrive la donna su Twitter.