Il punto della situazione alle 14.00

Forti esplosioni in diversi città

Forti esplosioni sono state avvertite a Odessa, Kharvik, Mariupol, Leopoli e nella capitale Kiev, dove le truppe russe avrebbero sfondato le difese dell’esercito ucraino. In corso “un grande attacco”, secondo testimoni, anche nella regione di Lugansk dove “stanno entrando i carri armati e ci sono forti scontri presso la città di Shachtarsk”. Bombardamenti pure a Dnipro dove “le scuole sono chiuse, ci sono file alle banche e ai benzinai ma in generale la città non è nel panico”.