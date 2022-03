“Il pacchetto di sanzioni più pesante della storia”

Il presidente americano Joe Biden ha annunciato le nuove sanzioni statunitensi contro la Russia e le ha descritte come “il pacchetto di sanzioni economiche più pesante della storia”. Gli Usa intendono soprattutto operare nel campo dell’energia, bloccando le importazioni di petrolio e gas dalla Russia, ma anche aiutando l’Europa a distaccarsi dalla dipendenza dal gas russo. “Questo avrà un costo anche per gli Stati Uniti. Ma l’ho detto subito: difendere la libertà ha un costo”, ha spiegato Biden. Il presidente ha anche sottolineato come per poter affrontare un simile pacchetto di sanzioni, per gli Usa sia importante muovere più energicamente verso le energie pulite.