Il ministro della difesa ucraino: “Non rinunciamo a Kiev”

“Non rinunceremo alla capitale, l’Ucraina sta già vincendo”: è quanto ha detto il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov in risposta al tentativo della Russia di irrompere nella capitale ucraina durante la notte. Reznikov ha affermato che finora sono state “96 ore di resistenza” e “4 giorni di dedizione, coraggio e fede” per il popolo ucraino, giurando che il suo Paese vincerà la guerra. In una dichiarazione rilasciata nella tarda serata di ieri, pubblicata sul sito web del ministero della Difesa ucraino, Reznikov ha affermato: “Il nemico che è venuto nella nostra terra andrà in una direzione nota. Pertanto, consigliamo agli occupanti di tornare a casa. Non è troppo tardi”. “È inutile intimidire gli ucraini. Non sarà possibile superare i nostri difensori”, ha aggiunto.