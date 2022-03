Il Dfae sconsiglia i viaggi in Russia

Il Dipartimento federale degli affari esteri (Dfae) sconsiglia di recarsi in Russia. La situazione nel Paese, dopo l'attacco militare all'Ucraina, è sempre più imprevedibile. Un deterioramento improvviso non può essere escluso, si legge in un tweet diffuso stasera dal ministero degli affari esteri.

A causa della chiusura dello spazio aereo europeo agli aerei russi, la maggior parte dei voli diretti delle compagnie aeree russe ed europee da e per l'Europa occidentale sono stati sospesi. I voli diretti tra la Russia e la Svizzera non sono più possibili, ricorda il Dfae. In Russia anche i prelievi di contanti non sono temporaneamente più possibili e le carte di credito non russe posso essere utilizzate solo in misura limitata.