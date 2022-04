Il corridoio umanitario da Mariupol “non ha funzionato”. Lo affermano le autorità ucraine, che oggi speravano di evacuare dalla città assediata seimila civili, tra cui molte donne e bambini, ma sono riusciti a portarne via solo poche decine. A causa della mancanza di controllo sul proprio esercito sul terreno, gli occupanti non sono stati in grado di assicurare un cessate il fuoco appropriato” e “di fornire un trasporto rapido alle persone fino al punto in cui aspettavano decine di nostre auto e ambulanze”, ha detto la vicepremier ucraina Iryna Vereshchuk.