Le forze russe sono entrate nella città di Kherson, nel sud dell’Ucraina, ma Kiev controlla ancora l’edificio dell’amministrazione cittadina. Lo riferisce il quotidiano britannico The Telegraph via Twitter, precisando che la notizia è stata data in televisione dal consigliere del ministero dell’interno ucraino Vadym Denysenko. Kherson, importante porto sul Mar Nero, ha una popolazione di quasi 300mila abitanti.