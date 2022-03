“I prossimi giorni saranno ancora più duri”

“I prossimi giorni di questa prova senza precedenti da decenni saranno ancora più duri”. Lo ha detto, parlando in diretta tv ai francesi sulla guerra in Ucraina, il presidente Emmanuel Macron, con volto grave. “Non dobbiamo ingannarci, quello che sta succedendo, questi avvenimenti non avranno soltanto conseguenze immediate per qualche settimana. Sono il segnale di un cambiamento epocale. La guerra in Europa non appartiene più ai libri di storia. È qui, sotto i nostri occhi”. “Noi non siamo in guerra contro la Russia”, ha ancora detto Macron. “Sappiamo tutto quello che ci lega a questo grande popolo europeo che è il popolo russo, che si è tanto sacrificato durante la seconda guerra mondiale per salvare l’Europa dall’abisso. Siamo oggi al fianco di tutti i russi che, rifiutando che venga fatta una guerra indegna in loro nome, hanno lo spirito, la responsabilità e il coraggio di difendere la pace e che lo fanno sapere in Russia e altrove”. Il presidente russo Vladimir Putin “ha scelto la guerra da solo e in modo deliberato, rinnegando i suoi impegni. Questa guerra non è un conflitto fra Nato e Occidente da una parte e Russia dall’altra”. Macron ha inoltre reso omaggio “al popolo ucraino” e al suo presidente: “Volodymyr Zelenski - ha detto - è alla testa del suo popolo con il volto dell’onore, della libertà, del coraggio”. Il presidente francese vuole peraltro “rimanere in contatto” con il presidente russo, Vladimir Putin, per “convincerlo a rinunciare alle armi” nella crisi con l’Ucraina. “Mentre parlo costantemente con Zelensky, ho deciso di rimanere in contatto, fin quando ci riesco e fin quando è necessario, anche con il presidente Putin - ha detto Macron - per cercare instancabilmente di convincerlo a rinunciare alle armi” e “per prevenire il contagio e l’allargamento del conflitto fin quando è possibile”.