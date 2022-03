“I mercenari stranieri in Ucraina saranno perseguiti”

I mercenari stranieri che operano in Ucraina saranno perseguiti e non otterranno lo status di prigionieri di guerra. Lo ha indicato il ministero della difesa russo citato dall’agenzia di stampa ufficiale Tass.

Intanto, il ministero della difesa russo ha convocato l’addetto militare croato, riporta sempre la Tass. Secondo il ministero, citato dall’agenzia di stampa non governativa russa Interfax, in Ucraina sono arrivati circa 200 mercenari croati. Tre società americane di contractor militari stanno arruolando mercenari da inviare a combattere in Ucraina, afferma ancora il ministero della difesa russo.