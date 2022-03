I banchieri svizzeri espellono Gazprombank e Sberbank

L’Associazione svizzera dei banchieri (ASB) ha deciso di espellere con effetto immediato Gazprombank (Svizzera) SA e Sberbank (Switzerland). In occasione di una riunione straordinaria tenutasi ieri, il Consiglio di amministrazione dell’ASB ha discusso della situazione in Ucraina e delle sanzioni a livello internazionale e nazionale. “Il Consiglio di amministrazione deplora la guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l’Ucraina e sostiene in modo esplicito le sanzioni decretate dal Consiglio federale contro la Russia”, precisa un comunicato odierno. Le banche svizzere si attengono con il massimo rigore a tutte le prescrizioni e a tutti i provvedimenti vigenti, incluse le sanzioni decisa a livello svizzero, internazionale e sovranazionale.