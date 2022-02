Guterres, “i diritti umani non siano confiscati da dittatori”

‘’I diritti umani non possono essere confiscati dai dittatori o cancellati dalla povertà. Essi sono inevitabili e potenti. Le Nazioni Unite lavorano ogni giorno, ovunque, per difendere e promuovere i diritti umani per tutti”. Lo scrive in un tweet il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres in occasione della riunione del Consiglio dei diritti umani in corso a Ginevra. “Non rinunceremo mai e poi mai a rendere questo mondo migliore per tutti, ovunque”, sottolinea Guterres in un altro tweet.