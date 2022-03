“Il messaggio dell’Assemblea Generale è forte e chiaro. Fermare le ostilità in Ucraina, ora. Far tacere le armi, ora. Aprire la porta alla diplomazia, ora”, ha detto dopo il voto il Segretario Generale Antonio Guterres. Il capo dell’Onu ha osservato che la risoluzione adottata oggi “riflette una verità centrale: il mondo vuole la fine delle tremende sofferenze in Ucraina”.