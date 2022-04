Guterres chiede 4 giorni di tregua per la Pasqua ortodossa

Domenica “ucraini e russi celebreranno la Pasqua, una festa che unisce i cristiani ortodossi in Russia e in Ucraina, così come gli ucraini cattolici. Chiedo una pausa umanitaria di 4 giorni per la Settimana Santa che inizi giovedì e duri fino a domenica 24 aprile, per consentire l’apertura di una serie di corridoi umanitari”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres.