Gruppi svizzeri della costruzione poco presenti in Russia

I grandi gruppi attivi nel settore dell’edilizia e quotati alla borsa svizzera stanno valutando l’impatto delle sanzioni economiche contro la Russia sulle loro attività nel paese, che risultano comunque limitate. “Abbiamo fermato tutte le nuove installazioni e gli ammodernamenti” in Russia, ha detto una portavoce della Schindler all’agenzia AWP. Il produttore di ascensori e scale mobili continua solo le attività di servizio e riparazione. Il gruppo ha un’attività di distribuzione locale, che rappresenta una quota “marginale” del fatturato, che l’anno scorso si è attestato a 11,24 miliardi di franchi. Da parte sua, Geberit ha detto di essere “in procinto di chiarire cosa significhino le sanzioni in atto” per lo specialista di tecnologia sanitaria con sede a San Gallo e ha assicurato che le rispetterà “totalmente”. Il gruppo impiega l’equivalente di 70 posti di lavoro a tempo pieno in loco e vi realizza circa l’1% del suo fatturato globale, che ammontava a 3,46 miliardi di franchi nel 2021. Holcim sta “considerando tutti i possibili scenari per gestire responsabilmente la situazione in evoluzione”. Su suolo russo il gigante dei materiali da costruzione dispone di tre cementifici e impiega circa 1.000 persone. Le vendite rappresentano meno dell’1% del fatturato complessivo del gruppo, che ha raggiunto 26,83 miliardi di franchi nel 2021. L’attività locale “è gestita in modo responsabile, lavorando nel pieno rispetto di tutte le sanzioni e regolamenti”, ha assicurato un rappresentante della multinazionale Zugo. L’azienda di specialità chimiche Sika non ha risposto alle domande di AWP. Un anno fa, Sika ha acquisito Kreps, descritto come uno dei principali produttori di malta della Russia. Ha siti di produzione a San Pietroburgo e Ekaterinburg e genera un fatturato annuo di 15 milioni di franchi.