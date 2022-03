Gruppi alimentari svizzeri realizzano poche vendite in Russia

Alcuni casi Il gigante alimentare Nestlé ha "più di 7'000 dipendenti in Russia e sei fabbriche", ha detto all'agenzia Awp una portavoce della multinazionale. "Il 90% dei prodotti venduti in Russia sono prodotti localmente". Il colosso vodese ha realizzato 1,7 miliardi di franchi di vendite nel paese l'anno scorso, su un fatturato totale di 87,1 miliardi. Il gruppo di Vevey ha rifiutato di commentare ulteriormente, visto che la situazione può cambiare rapidamente. Lindt&Sprüngli ha otto negozi e 120 dipendenti in Russia, dove il produttore di cioccolato con sede a Kilchberg (ZH) genera circa l'1% del suo fatturato annuale, che l'anno scorso si è attestato complessivamente a 4,59 miliardi di franchi. Attualmente "può continuare a consegnare prodotti alla Russia", ha detto un portavoce, aggiungendo di sostenere le decisioni del Consiglio federale.

Sospensione delle esportazioni

Il gruppo lattiero-caseario Emmi esporta specialità di formaggio nel paese, dove non ha alcuna fabbrica e nemmeno dipendenti. "Al momento non vediamo effetti negativi diretti, poiché la dimensione della nostra attività in Russia è marginale rispetto alla dimensione totale delle nostre esportazioni", ha detto un rappresentante del gruppo lucernese, che opera su 60 mercati. È più preoccupato per gli effetti indiretti, in particolare "i costi delle materie prime come l'energia, che hanno già raggiunto un massimo storico". Emmi dice di essere "profondamente rattristata dall'evoluzione della situazione in Ucraina" e valuta la possibilità di fare donazioni alimentari alla popolazione in Ucraina e nei paesi vicini.