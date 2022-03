Greenpeace, la minaccia nucleare è senza precedenti

“Agli orribili eventi bellici dell’ultima settimana, si aggiunge anche una minaccia nucleare senza precedenti”, afferma Greenpeace che chiede di “fermare immediatamente la guerra”. Da un’analisi tecnica di Greenpeace International, che, fin dall’inizio della guerra ha seguito le possibili conseguenze per gli impianti nucleari presenti nel Paese, “nello scenario peggiore, in caso di bombardamento accidentale o di un attacco deliberato a Zaporizhzhia, le conseguenze potrebbero essere molto gravi, con impatti su vasta scala peggiori del disastro nucleare di Fukushima nel 2011”. Secondo questo rapporto, “a causa della vulnerabilità delle centrali nucleari, della loro dipendenza da un complesso sistema di supporto e del tempo necessario per portare la centrale a un livello di sicurezza passivo, l’unico modo per ridurre i rischi in modo sostanziale è fermare immediatamente la guerra”. “Finché questa guerra continuerà, la minaccia militare agli impianti nucleari ucraini resterà elevata. Questa è un’ulteriore ragione, tra le tante, per chiedere di porre subito fine alle ostilità”, dichiara Jan Vande Putte, della campagna nucleare di Greenpeace Belgio, co-autore dell’analisi del rischio.