“I nostri pragmatici colleghi americani continuano a cercare i massimi benefici economici senza nessun rimorso”, ha detto ancora Polyansky sottolineando che la Russia ha il potenziale per far fronte alle conseguenze delle sanzioni occidentali. “L’unico Paese che sta perdendo in ogni senso è l’Ucraina. Le autorità di Kiev, tuttavia, sembrano non accorgersene, o fingono di non accorgersene”.