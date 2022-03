Gli Usa ‘lavorano’ per jet polacchi a Ucraina

Gli Usa “lavorano attivamente” per un accordo con la Polonia per l’invio di jet di guerra all’Ucraina. Lo ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken in conferenza stampa a Chisinau, in Moldavia. “In questo momento tutti i paesi del mondo stanno partecipando al tentativo di aiutare rifugiati” sia in Ucraina sia nei paesi confinanti, “in questo momento la comunità internazionale sta sostenendo in maniera poderosa questi paesi e i rifugiati”, ha sottolineato Blinken.