Gli Usa invieranno a Kiev missili a medio e lungo raggio

Gli Stati Uniti stanno pianificando di inviare all’Ucraina sofisticati missili antiaerei per difendersi dagli attacchi russi, ha riferito all’Afp una fonte vicino al dossier.

Il presidente Usa Joe Biden “ha reso prioritario l’acquisto di sistemi avanzati di difesa aerea per l’Ucraina”, ha affermato la fonte, chiedendo di non essere identificata. “Un annuncio è probabile questa settimana” e si tratterà di “un sistema avanzato di difesa missilistica terra-aria a medio e lungo raggio”, nonché di altre armi per aiutare l’Ucraina a combattere l’invasione russa.