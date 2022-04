Gli Usa avvertono la Cina: “La politica su Mosca pesa sull’integrazione”

Janet Yellen mette in guardia la Cina sulla sua politica nei confronti della Russia. “L’atteggiamento del mondo verso la Cina e la sua volontà di abbracciare un’ulteriore integrazione economica potrebbe risentire della reazione di Pechino alla richiesta di un’azione decisa sulla Russia”, afferma il segretario al Tesoro americano, osservando che la posizione sulla Russia e sull’invasione dell’Ucraina potrebbe influenzare la volontà degli altri Paesi di collaborare con la Cina. La Cina ha di recente affermato una relazione speciale con la Russia. “Mi auguro che Pechino farà qualcosa di buono con questa relazione e aiuterà a mettere fine a questa guerra”, afferma Yellen. “La Cina non può attendersi che la comunità globale rispetti i suoi appelli ai principi di sovranità e integrità territoriale in futuro se non li rispetta ora”, aggiunge Yellen.