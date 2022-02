Gli interessi e sicurezza della Russia “non negoziabili”

“Il nostro paese è sempre aperto al dialogo diretto e onesto per trovare soluzioni diplomatiche ai problemi più complessi. Tuttavia, gli interessi e la sicurezza dei nostri cittadini non sono negoziabili”, ha detto Putin in un discorso trasmesso in tv in occasione della Giornata del difensore della patria. Nel suo discorso il presidente russo ha anche sottolineato che “continueremo a sviluppare sistemi di armamenti avanzati, compresi quelli ipersonici e quelli basati su nuovi principi fisici, ed espanderemo l’uso di tecnologie digitali avanzate ed elementi di intelligenza artificiale. Tali complessi sono davvero le armi del futuro, che aumentano notevolmente il potenziale di combattimento delle nostre forze armate”.