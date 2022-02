“Gli aerei russi lanciano giocattoli-bomba”

“Attenzione! Nella regione di Sumy gli aerei russi disperdono giocattoli per bambini, telefoni cellulari e oggetti di valore pieni di esplosivo”. E’ l’allarme lanciato su Twitter dal parlamento ucraino, la Verchovna Rada. Ucraina: appello ai cittadini, ‘smontate cartelli stradali’

L’agenzia statale ucraina per la gestione delle strade (Ukravtodor) ha invitato i cittadini ad abbattere i cartelli e i segnali stradali. “Smontiamo la segnaletica stradale su tutte le strade del Paese - si legge sulla pagina Facebook - Il nemico non conosce le zone e non sa orientarsi. Aiutiamoli ad andare all’inferno”.