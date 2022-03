“Give peace a chance” su 150 radio europee

Circa 150 stazioni radio pubbliche europee trasmetteranno la canzone simultaneamente domani alle 7:45 gmt (le 8.45 in Svizzera) la canzone di John Lennon ‘Give Peace a Chance’, a sostegno della pace in Ucraina: lo ha annunciato l’European Broadcasting Union (EBU), precisando che il brano potrà essere ascoltato in più di 25 Paesi, inclusa l’Ucraina, e anche le stazioni radio private europee si uniranno all’iniziativa. “Gli orrori della guerra contro l’Ucraina sono ogni giorno più evidenti. Sono necessari la nostra solidarietà, la nostra umanità e il nostro sostegno”, ha affermato Patricia Schlesinger, direttrice della stazione radio regionale di Berlino RBB, che ha promosso il progetto.

Yurii Tabachenko, produttore esecutivo della radio ucraina Channel One, ha dichiarato: “È estremamente importante che oggi l’Europa sia unita attorno all’Ucraina”. “Give Peace a Chance”, pubblicato nel 1969 dalla Plastic Ono Band, è stato registrato a Montreal durante il “bed-in” per la pace di John Lennon e sua moglie Yoko Ono al Queen Elizabeth Hotel. Fondata nel 1950, l’EBU, con sede a Ginevra, è la più grande alleanza mondiale dei media di servizio pubblico, con 113 membri in 56 Paesi. È nota al grande pubblico in quanto organizzatrice dell’ Eurovision Song Contest.