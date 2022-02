Franco, ai massimi dal 2015 sull’euro

Sensibile rafforzamento del franco svizzero sulla scia delle operazioni militari russe in Ucraina: il corso con l’euro ha toccato un massimo da sette anni. La moneta dell’Ue è scesa oggi sino a 1,0289 franchi, vale a dire il punto più basso dall’abolizione della soglia minima di cambio, da parte della Banca nazionale svizzera (BNS), nel gennaio 2015. Attualmente la valuta europea è scambiata a un po’ più di 1,03 franchi. Nelle prime ore dopo l’invasione russa anche il dollaro ha ceduto un po’ nei confronti del franco, ma in seguito ha guadagnato leggermente valore - questo perché in caso di crisi anche la valuta americana viene ricercata - e il corso è intorno a 0,9235.

La BNS potrebbe intervenire

Secondo taluni esperti dei cambi la BNS potrebbe intervenire sui mercati delle divise per scongiurare un rafforzamento considerato eccessivo della moneta elvetica. Gli analisti vedono nel corso di 1,03 un’importante soglia tecnica. Molto vicina è naturalmente anche la parità, che avrebbe un importante effetto psicologico. L’euro (in circolazione monetaria effettiva dal 2002) ha toccato il suo massimo di sempre sul franco nel 2007 a 1,68 franchi. Il minimo (0,9652) risale al 15 gennaio 2015, quando la BNS abolì la soglia minima fissata in precedenza unilateralmente, prendendo in contropiede i cambisti, che di fronte a quella che considerarono un’apocalisse coniarono la parola “Francogeddon”.