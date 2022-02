Francia favorevole a escludere la Russia da Swift

La Francia è favorevole ad escludere la Russia dal sistema Swift. Lo ha detto il ministro francese dell’economia, Bruno Le Maire, in conferenza stampa all’Ecofin (che riunisce i ministri delle finanze degli stati membri dell’Ue) informale di Parigi. Escludere la Russia dal sistema Swift? “Diciamo molto chiaramente che tutte le opzioni sono sul tavolo. Ma quando hai un’arma nucleare finanziaria come questa tra le mani devi riflettere prima di usarla. Alcuni Stati membri hanno espresso riserve. Ne teniamo conto. La Francia non fa parte di questi stati, tengo a dirlo. Valuteremo con la Bce (la Banca centrale europea), con la Commissione (europea), le conseguenze di quest’arma nucleare finanziaria. Questa valutazione verrà fatta non nei prossimi giorni, ma nelle prossime ore”.