Francia, accordo in Ue su direttiva per profughi

Intesa raggiunta all’interno del Consiglio affari interni dell’Ue, a cui è associata anche la Svizzera, sull’applicazione della direttiva per la protezione temporanea “per chi fugge dalla guerra in Ucraina”. È quanto annuncia il ministro dell’interno francese Gérald Darmanin. “È un accordo storico, l’Ue è unita e solidale”, aggiunge. Nelle ultimissime ore la presidenza del Consiglio europeo ha lavorato ad una dichiarazione politica da allegare alla direttiva per registrare il tema dei “non ucraini” in fuga su cui alcuni Paesi, Polonia su tutti, avevano espresso riserve.