FNS sblocca un milione per accogliere ricercatori ucraini

Il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS) condanna fermamente l’invasione russa in Ucraina e annuncia di aver sbloccato un milione di franchi per finanziare l’accoglienza temporanea di ricercatori ucraini nelle Alte scuole elvetiche.

“La situazione attuale è semplicemente intollerabile e faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per aiutare i nostri colleghi in Ucraina”, ha detto il presidente del Consiglio nazionale della ricerca Matthias Egger, citato in un comunicato odierno. Il FNS sostiene tra l’altro Scholars at Risk (SAR), organizzazione internazionale che si impegna ad aiutare ricercatori che sono in pericolo nel loro Paese. Oggi ha annunciato su Twitter di aver sbloccato un milione di franchi nel quadro di questa collaborazione. SAR possiede una rete di circa 500 università che promuovono i principi della libertà accademica. Gli scienziati possono fare domanda per uno spostamento temporaneo in uno dei Paesi dove può essere garantita la loro sicurezza e quella dei loro famigliari. Durante il soggiorno, possono proseguire coi propri lavori o collaborare a ricerche con l’istituto che li accoglie.