Fiamme in un deposito di munizioni nell’area di Belgorod

Ci sono fiamme in un deposito di munizioni vicino al villaggio di Staraya Nelidovka nella regione russa di Belgorod: lo dice il governatore Gladkov citato dalla Tass. Poco prima lo stesso governatore aveva parlato di esplosioni segnalate nella zona. Il governatore della regione di Belgorod Gladkov ha affermato che non sono stati segnalati danni a edifici residenziali o vittime civili. Ha poi aggiunto sul suo canale Telegram che forti scoppi, simili a esplosioni, son ostati uditi nella città di Belgorod, nella Russia occidentale ,non lontano dal confine con l’Ucraina a partire dalle 3:35 ora di Mosca. “Intorno alle 3:35 sono stato svegliato da un forte rumore, come un’esplosione. Mentre stavo scrivendo questo post, si sono sentite altre tre esplosioni”, ha scritto Gladkov, secondo la Tass.