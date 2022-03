Domani, mercoledì 2 marzo, la Comunità di Lavoro delle Chiese Cristiane in Ticino ha organizzato una Veglia di preghiera per la Pace preceduta da una marcia silenziosa. Il ritrovo è sul sagrato della Cattedrale di san Lorenzo in Lugano alle ore 20.00, dove inizierà la fiaccolata che si concluderà con una preghiera ecumenica nella chiesa di sant’Antonio in piazza Dante. Sarà presente anche Mons. Valerio Lazzeri.