Festival Lucerna: annullati i concerti di Gergiev

I concerti previsti in estate al Festival di Lucerna di Valery Gergiev, direttore d’orchestra russo e amico del presidente Vladimir Putin, sono stati cancellati. La ragione è la guerra scatenata da Mosca in Ucraina, che gli organizzatori definiscono una violazione del diritto internazionale. Il festival così facendo invia un “chiaro segnale di solidarietà al popolo ucraino”, afferma il suo direttore Michael Haefliger in un comunicato odierno. “Siamo profondamente preoccupati e condanniamo l’attacco all’Ucraina e a persone innocenti nei termini più forti possibili”.

Dal 2015, il russo è pure il direttore dell’Orchestra Filarmonica di Monaco. Il sindaco della città tedesca ha preteso che, vista la sua amicizia con il leader del Cremlino, prendesse le distanze dalla guerra in Ucraina, altrimenti avrebbe perso il posto. Gergiev dovrebbe fornire una risposta in merito entro la giornata di oggi. Celebri sale da concerto come la Elbphilharmonie di Amburgo, la Carnegie Hall di New York o la Scala di Milano si sono a loro volta affrettate a distanziarsi da Gergiev. A Lucerna, il festival era sotto pressione politica: il Partito socialista ha presentato un postulato urgente in Gran Consiglio chiedendo al governo cantonale di lavorare per la cancellazione immediata degli impegni degli artisti vicini a Putin.