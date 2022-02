EVZ sospende sponsorizzazione con Nord Stream

A causa dell'invasione russa in Ucraina, il club di hockey dello Zugo ha deciso di sospendere fino a nuovo avviso la sua partnership di sponsorizzazione con la società Nord Stream. La squadra della Svizzera centrale ha comunicato oggi che rimuoverà dalle maglie i vari loghi. Lo Zugo e Nord Stream hanno optato per compiere questo passo alla luce degli eventi degli ultimi giorni anche se, precisa il club, non esiste nessun obbligo internazionale o nazionale per interrompere il rapporto. A causa dei tempi di consegna, non sarà possibile rimuovere immediatamente alcuni dei loghi, viene precisato in una nota. Nord Stream, che ha sede proprio a Zugo, è un consorzio per la costruzione e la gestione dell'omonimo gasdotto sottomarino. Il proprietario di maggioranza è il gigante russo dell'energia Gazprom. Da qui l'imbarazzo per la relazione commerciale, legato alla guerra scatenata in questi giorni dal presidente Vladimir Putin in Ucraina.