Esplosioni alla centrale nucleare di Zaporizhzhya

La più grande centrale nucleare d’Europa, Zaporizhzhya, è stata bombardata. L’incendio divampato nella centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina, dopo un che un missile ha colpito gli impianti, è sotto controllo, mentre il livello di radiazioni “è nella norma”. Lo comunica l’Agenzia internazionale per l’energia atomica in un tweet.