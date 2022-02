Esodo di profughi: 15 km di coda al confine con la Romania

Prosegue l'esodo di rifugiati ucraini verso la Romania, in particolare al valico di frontiera di Porubne-Siret, dove nella notte le tv locali parlavano di una coda lunga 15 km. Oggi il ministero degli Esteri di Bucarest ha invitato la popolazione a usare anche altri valichi. E' prevista per oggi una nuova ondata di arrivi. Sono in particolare le famiglie ad abbandonare l'Ucraina: i media riportano molti di casi di uomini che accompagnano alla frontiera mogli e figli e tornano indietro per combattere contro i russi. Molti arrivano a piedi da località limitrofe. E sono accolti dalla popolazione con pasti caldi.

Il sostegno della Cechia...

Dal canto suo, la Repubblica Ceca donerà all'Ucraina mitragliatrici, fucili automatici e di precisione, pistole e munizioni per un valore di 7,6 milioni di euro: lo ha annunciato oggi in un tweet la ministra della Difesa ceca, Jana Cernochova. "Sabato il governo ha approvato ulteriori aiuti all'Ucraina, che sta affrontando un attacco russo", ha scritto Cernochova. "Il ministero della Difesa si occuperà anche del trasporto (degli aiuti, ndr) in un luogo fissato dalla parte ucraina. Il nostro aiuto non è finito", ha aggiunto. Già a gennaio Praga aveva approvato una donazione a Kiev di quattromila proiettili di artiglieria per un valore di 1,5 milioni di euro.