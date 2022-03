Eliseo: “Mai chiesti corridoi verso Russia”

L’Eliseo ha precisato questa mattina che - contrariamente a quanto affermato da Mosca - il presidente Emmanuel Macron non ha “mai chiesto l’apertura di corridoi umanitari verso la Russia”. La presidenza francese aggiunge che “il presidente ha chiesto il rispetto del diritto internazionale umanitario, la protezione delle popolazioni civili e l’invio degli aiuti. Ha ricordato l’importanza di una soluzione negoziata, pienamente accettabile per gli ucraini”.

Dal comunicato di Mosca si desume che soltanto alcuni dei corridoi umanitari sono diretti in Ucraina. In particolare, l’esercito annuncia, da Kiev, un unico corridoio umanitario diretto a Gomel, in Bielorussia; a Kharkiv, un solo corridoio, verso Belgorod, in Russia; a Sumi, due corridoi, verso Belgorod (Russia) e un altro verso Poltava (Ucraina); a Mariupol, due corridoi, uno verso Rostov-sur-le-Don (Russia) e un secondo verso Zaporijia (Ucraina).