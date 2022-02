Il ministero degli Esteri di Minsk ha pubblicato una foto della stanza in cui avranno luogo i primi colloqui tra le delegazioni di Mosca e Kiev per la fine dell’aggressione russa. Un lungo tavolo e una fila di sedie vuote. Su un lato della stanza le bandiere di Russia e Ucraina, con al centro quella della Bielorussia, Paese ospitante. “In Bielorussia ogni cosa è pronta per ospitare i negoziati tra Russia e Ucraina. Aspettiamo l’arrivo delle delegazioni”, è stato scritto.