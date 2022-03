“È una tragedia, siamo sotto i bombardamenti”

Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, ha partecipato alla sessione del Parlamento europeo collegandosi in videochiamata. “Sono lieto di sentire quello che viene detto”, ha sottolineato. “Ma ogni giorno per qualcuno questo può essere l’ultimo giorno”. “È una tragedia per me, è un prezzo altissimo da pagare”, aggiunge. “Noi oggi diamo i nostri valori per la libertà, stiamo rinunciando alle persone migliori ma sono convinto che supereremo tutto”. “Vorrei sentire da parte vostra (si riferisce al Parlamento, ndr.) che la scelta dell’Ucraina verso l’Europa viene incoraggiata”, spiega. “Siamo sotto i bombardamenti” e Kharkiv oggi è stata colpita nella Piazza della libertà da due missili e “ci sono state decine di vittime”. Questo – ha detto – è il prezzo per la libertà. “Stiamo lottando per la nostra libertà” e “per la nostra terra” e credetemi ogni piazza fino ad oggi chiamata diversamente verrà chiamata piazza della libertà. Ieri – ha concluso – Putin ha ucciso 16 bambini con i suoi missili. “Noi vogliamo essere membri a pari diritti dell’Europa, senza l’Unione europea l’Ucraina sarebbe sola. Abbiamo dimostrato che siamo come voi quindi ora vi chiedo di non abbandonarci”.