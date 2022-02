Josep Borrell, l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Unione Europea, durante una conferenza stampa ha detto che l’Europa fornirà all’esercito ucraino anche aerei da guerra. Saranno – come chiesto dal ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba – jet da guerra che i piloti ucraini sappiano pilotare. L’aviazione ucraina è attualmente composta di jet Mig e Sukhoi, aerei di fabbricazione sovietica che sono ancora attivi in alcuni paesi dell’Europa dell’Est. In tutto, ha detto Borrell, l’Unione Europea finanzierà l’acquisto e l’invio di armi all’Ucraina per 500 milioni di euro, senza contare le iniziative separate dei paesi membri. “È una questione di vita o di morte. Quindi l’UE fornirà armi alle forze armate ucraine ed è il momento di alzarsi e di parlare. Potrebbe non essere corretto. Mai fatto. Mai”, ha sottolineato Borrell.