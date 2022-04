Due milioni di bambini fuggiti dall’Ucraina

Intanto l’Ue segnala che due milioni di bambini sono scappati dall’Ucraina, molti di loro non sono accompagnati. E l’allarme - lo ha sottolineato la vicepresidente della Commissione europea Dubravka Suica - è per il “reale rischio” di traffico illegale di minori. In particolare la Lituania “sta indagando sul caso di 43 bambini sottratti per adozioni”. Poi ci sono i bambini uccisi dall’esercito russo che sono “158 e feriti tanti altri”.

Borse caute su nuove sanzioni

E l’Europa reagisce ai crimini di questa guerra con gli strumenti delle sanzioni. Sanzioni alle quali le borse guardano con atteggiamento attendista. Sono caute. Perché non c’è certezza. Perché è sull’ampiezza delle misure che l’Ue rischia di spaccarsi. Ne parleranno certamente oggi i ministri delle finanze europei riuniti a Lussemburgo. Domani la riunione degli ambasciatori dei 27 paesi membri quasi certamente adotterà un quinto pacchetto di sanzioni concepito come una sostanziale estensione dei precedenti quattro, ma prima delle immagini delle strade di Bucha. Immagini che tutto cambiano. Sanzionare carbone e petrolio russo non è più un tabù. C’è chi, tuttavia, chiede un passo in più, quello finale: l’embargo sul gas. Ma su questo punto l’accordo non c’è. C’è, soprattutto, il veto di Berlino.