Duda: solo Kiev può decidere del suo futuro

A Mariupol solo con pass russo

Intanto, a Mariupol si entra e si esce solo con un pass rilasciato dai russi. Lo comunica il consigliere del sindaco di Mariupol Petro Andryushchenko su Telegram.

Secondo il consigliere del sindaco, d’ora in poi è necessario ottenere un pass per auto e passeggeri per entrare a Mariupol. Il permesso è valido per tre giorni, ma è una tantum (cioè si può usare una sola volta). “Il lasciapassare - spiega il consigliere del sindaco - vengono rilasciati dall’ufficio del comandante degli occupanti nei punti di filtrazione di Mangush e Vynohradne. Per lasciare Mariupol in auto è necessario un pass per viaggiare. E anche per viaggiare nel distretto di Mariupol (senza entrare in Mariupol) serve un pass, che deve essere ottenuto a Mangush”.