Dombrovskis, crescita Ue continuerà ma con rallentamento

Le sanzioni avranno un costo, oggi difficili da immaginare. La crescita continuerà ma rallenterà, ma si tratta di un prezzo da pagare per difendere la democrazia. Ma i fondamentali dell’economia Ue sono solidi, siamo pronti ad affrontare” eventuali choc anche se “resta l’incertezza”. Lo ha detto il vice presidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis elencando, tra i possibili effetti della crisi ucraina, “un impatto sull’inflazione e sull’energia”: “Gli Stati membri ad alto debito dovrebbero iniziare una graduale riduzione del debito, realizzando un aggiustamento di bilancio nel 2023, al netto dei contributi della Recovery and Resilience Facility e di altre sovvenzioni dell’Ue”, ha indicato la Commissione europea nelle linee guida sulle politiche di bilancio degli Stati membri per il 2023, quando il Patto di stabilità e crescita tornerà in vigore dopo la sospensione dovuta alla pandemia. Gli Stati membri a basso e medio debito dovrebbero invece “rafforzare gli investimenti necessari per le transizioni verde e digitale”.