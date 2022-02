Domani il premier britannico Boris Johnson si recherà in Polonia ed Estonia - Paesi dove il Regno Unito ha inviato rinforzi militari ai confini orientali della Nato - per incontrare i suoi omologhi e il segretario generale della Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, coi quali discuterà dell’invasione russa in Ucraina e della risposta occidentale. Ne dà notizia Downing Street.