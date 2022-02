Le forze russe sono entrate a Kharkiv, la seconda principale città ucraina, ha reso noto il responsabile dell'amministrazione regionale, Oleg Sinegubov, secondo quanto riporta la Bbc. I russi hanno distrutto un gasdotto, provocando anche una gigantesca esplosione e un incendio. Un missile ha colpito anche un palazzo di 9 piani, uccidendo una donna. Stamani un'altra esplosione ha scosso un quartiere ovest della città, sempre secondo la Bbc. In queste ore si combatte nelle strade. Video pubblicati sui social, scrive sempre la Bbc, mostrano alcune unità russe nella città e almeno due veicoli blindati russi ‘Tiger’ in fiamme. Le forze russe hanno inoltre catturato 471 soldati ucraini nella regione. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, secondo quanto riporta l’agenzia Interfax. I soldati si sarebbero “arresi volontariamente”.

Colpito un deposito petrolifero

A Kiev, appena dopo il tramonto, è scattato il coprifuoco e le sirene hanno cominciato a suonare. Le autorità locali avevano invitato i cittadini a trovare rifugio prevedendo "pesanti raid aerei". Poco dopo due potenti esplosioni hanno illuminato il cielo della città: i russi hanno colpito un deposito petrolifero a Vasylkiv, circa 40 km a sud di Kiev, che ha cominciato a bruciare e sprigionare fumi tossici. Le autorità hanno chiesto ai cittadini, già barricati in rifugi e cantine, di chiudere le finestre per evitare intossicazioni. Ora si teme un disastro ambientale: i servizi di emergenza non possono spegnere le fiamme perché attorno ci sono ancora scontri.