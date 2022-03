Diplomatici espulsi impegnati in attività spionaggio

“Stiamo avviando il processo di espulsione di 12 agenti dell’intelligence della missione russa alle Nazioni Unite che hanno abusato dei loro privilegi di residenza negli Usa impegnandosi in attività di spionaggio che sono contrarie alla nostra sicurezza nazionale”. Così la portavoce della missione americana all’Onu, Olivia Dalton, ha precisato in relazione ai diplomatici di Mosca che dovranno lasciare il Paese. “Stiamo intraprendendo questa azione in conformità con l’accordo sulla sede delle Nazioni Unite - ha aggiunto la portavoce -. E questa azione è in fase di sviluppo da diversi mesi”.