“Dipinti e ornamenti specifici presi di mira e portati in Russia”

Furti veniali o legati ad aspetti culturali?

Daniels ha detto all’Observer che è difficile capire se i russi li rubino per il loro valore monetario o se gli oggetti siano stati scelti per il loro significato culturale. “C’è la possibilità che si voglia minare l’identità dell’Ucraina come paese affermando la legittima proprietà russa” di queste opere.

Il team ha anche notato che i furti avvengono dopo “minacciosi” interrogatori di curatori e custodi dei musei. “Siamo sempre più preoccupati per gli addetti dei musei e per il personale che ne garantisce la sicurezza, in particolare quando si trovano in territori sotto il controllo russo”, ha aggiunto.