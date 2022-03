Dibattito urgente alle Camere

Le Camere federali discuteranno della guerra in Ucraina durante la sessione primaverile. L’ufficio del Consiglio nazionale ha concesso l’urgenza a undici interpellanze presentate da tutti i gruppi parlamentari. Un dibattito si terrà anche agli StatiAl Nazionale il tema, di strettissima attualità, sarà trattato la mattina del 16 marzo, è stato precisato stamane su Twitter. Il presidente del Consiglio degli Stati, Thomas Hefti (PLR/GL), ha da parte sua annunciato che si terrà un dibattito urgente su un’interpellanza di Josef Dittli (PLR/UR). È in agenda il giorno prima, ossia il 15 marzo, sempre di mattina. Non è prevista alcuna decisione, ma le discussioni dovrebbero permettere al Consiglio federale di rispondere alle domande dei parlamentari, in particolare su cosa significhi la guerra in Ucraina e quali siano le conseguenze per la Svizzera e la sua capacità di difesa.