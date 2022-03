Croce Rossa: 10 milioni per Ucraina

La Croce Rossa svizzera ha annunciato un iniziale contributo di 10 milioni di franchi per aiutare le persone colpite dalla guerra in Ucraina. Allo stesso tempo, si invita ad un’accoglienza veloce e semplice dei bisognosi nella Confederazione. “La situazione in Ucraina e nei Paesi vicini è sempre più drammatica”, si legge in un comunicato odierno della Croce Rossa. La sezione ucraina è al lavoro con 550 dipendenti e 3000 volontari, che procedono a evacuazioni e prestano i primi soccorsi. Il Comitato internazionale della Croce Rossa è sul posto con oltre 600 persone. Le persone in fuga dall’Ucraina, continua la nota, indipendentemente dalla loro nazionalità devono essere accolte rapidamente e senza complicazioni. Questo non deve però portare a dimenticarsi delle persone provenienti da altre regioni di crisi.