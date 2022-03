Croazia, filiale Sberbank rilevata da banca statale Hpb

La banca russa, che deteneva il due per cento dell'attivo bancario in Croazia e aveva circa centomila correntisti, entra ora in una procedura di sanatoria che, dopo l'introduzione dell'euro in Croazia previsto per l'anno prossimo, dovrebbe concretizzarsi nella completa fusione con la Hpb. In questo modo è stata garantita la liquidità della Sberbank Croazia e di tutti i depositi delle famiglie e delle aziende. L'operazione per la Hpb, di proprietà pubblica, è costata dieci milioni di euro.