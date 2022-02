Cremlino, una delegazione in Bielorussia per negoziare con Kiev

Una delegazione russa è arrivata a Gomel, in Bielorussia, per colloqui con l'Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "Una delegazione composta da rappresentanti del ministero degli Esteri, del ministero della Difesa e di altre agenzie, compresa l'amministrazione presidenziale, è arrivata in Bielorussia per colloqui con gli ucraini", ha detto Peskov. "Saremo pronti per iniziare questi colloqui a Gomel", ha aggiunto.