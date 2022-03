Cremlino: “Dalle sanzioni colpi seri all’economia russa”

L’economia russa è stata seriamente colpita dalle sanzioni imposte dall’Occidente in seguito all’invasione dell’Ucraina. Lo ha ammesso il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov commentando il discorso sullo Stato dell’Unione del presidente americano Joe Biden. Lo riporta la Cnn. “L’economia russa sta subendo seri colpi”, ha detto Peskov durante una telefonata con i giornalisti stranieri. “Ma c’è un certo margine di sicurezza, c’è del potenziale, ci sono dei piani, i lavori sono in corso” e l’economia russa “rimarrà in piedi”, ha aggiunto.